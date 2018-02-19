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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

با حکم وزیر کشور؛

فرمانداران ۳ شهرستان مازندران منصوب شدند

فرمانداران ۳ شهرستان مازندران منصوب شدند

ساری - وزیر کشور با صدور احکامی فرمانداران سه شهرستان مازندران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی با صدور احکام جداگانه علی شادمان قادی را به سمت فرماندار شهرستان نور ، عبدالصمد صفرنژاد را به سمت فرماندار شهرستان نوشهر و محمدمهدی نصیری کناری را به سمت فرماندار شهرستان فریدونکنار منصوب کرد.

در این احکام وزیر کشور ابراز امیدواری کرده است تا فرمانداران با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" موفق باشند.

مازندران ۲۲ شهرستان دارد.

کد مطلب 4232288

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