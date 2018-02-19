فرمانداران ۳ شهرستان مازندران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی با صدور احکام جداگانه علی شادمان قادی را به سمت فرماندار شهرستان نور ، عبدالصمد صفرنژاد را به سمت فرماندار شهرستان نوشهر و محمدمهدی نصیری کناری را به سمت فرماندار شهرستان فریدونکنار منصوب کرد.

در این احکام وزیر کشور ابراز امیدواری کرده است تا فرمانداران با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" موفق باشند.

مازندران ۲۲ شهرستان دارد.