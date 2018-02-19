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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

با انجام انتخابات الکترونیکی؛

ترکیب هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات اصفهان مشخص شد

ترکیب هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات اصفهان مشخص شد

اصفهان – ترکیب هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات اصفهان با رای گیری از اعضای این خانه که به روش الکترونیکی صورت گرفت، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب هیئت مدیره و بازرسان جدید خانه مطبوعات استان اصفهان بر اساس رای گیری امروز که به صورت الکترونیکی انجام شد، مشخص شد.

اسامی اعضای جدید خانه مطبوعات اصفهان به شرح ذیل است.

اسامی اعضای اصلی هیأت مدیره

۱.والی پور، زهره

۲.صالحی، رضا

۳.یزدانی، نفیسه

۴.قلع ریز، حسین

۵.راهداری، نفیسه

۶.زندآور، امیراحمد

۷.قاسمی، محمد

اسامی اعضای علی‌البدل هیأت مدیره

۱.بهروان، ناصر

۲.توکلی فرد، بهمن

۳.شفیعی، طاهره

۴.راعی دهقی، بهروز

۵.چیوائی، عباس

بازرسان

۱.احدی، منوچهراحدی- بازرس اصلی

۲.دهانی، احمدرضا -بازرس اصلی

۳.فروزانی، پرویز - بازرس علی البدل

کد مطلب 4232290

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