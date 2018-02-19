بهترین مسیر رشد خراسان شمالی توسعه روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در همایش توسعه و اشتغال پایدار خراسان شمالی ضمن تشریح سیاست های اشتغال روستایی در استان، هدفگذاری ها برای رشد و توسعه روستاها را یادآور شد و اظهار کرد: معرفی یک روستای سبز، یک روستای بدون بیکار و یک روستای هدف گردشگری در هر شهرستان تا هفته دولت سال ۹۷ به منظور الگوسازی را از فرمانداران هشت شهرستان استان خواسته ایم.

صالحی افزود: تشکیل بنیاد مسکن و جهاد سازندگی پس از انقلاب اسلامی با هدف رسیدگی به مشکلات مناطق روستایی بوده است که توانستند امکانات زیر بنایی فراوانی را در مناطق روستایی فراهم آوردند.

وی تصریح کرد: اما در این مسیر از دو موضوع بهره مندی از تجارب جهانی در بحث توسعه روستایی، توانمندسازی، آموزش و همچنین توجه به درآمدزایی مناطق روستایی غفلت صورت گرفت که موجب شد علی رغم تامین امکانات روستایی شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها برای کسب درآمد باشیم.

وی ادامه داد: امروز باید روستاییان و عشایر را به لحاظ اقتصادی مولد و تامین کننده اشتغال و به لحاظ امنیتی مرزداران منطقه و به لحاظ دینی، متدین در جامعه شناخته شوند و این را بدانیم که بهترین رشد و توسعه زمانی اتفاق می افتد که رشد پایدار به درستی در جوامع روستایی تعریف شود.

صالحی مطرح کرد: در تمامی سفرهای شهرستانی خود بر حضور در مناطق روستایی و گفتگو با مردم منطقه تاکید دارم و با تغییر نگاه مدیریتی تلاش داریم تا بر تکیه بر استعدادها و توانمندی های هر منطقه بحث توسعه را دنبال کنیم.

وی اشاره کرد: میزان کم بارندگی در خراسان شمالی با نگاه مثبت یعنی وجود انرژی خورشیدی فراوان در این منطقه و ما سعی کردیم با این نگاه این موضوع را در استان ترغیب کنیم و بسترهای لازم برای بهره مندی را فراهم سازیم که تعریف طرح تحویل پنل های خورشیدی به عشایر و مددجویان نهادهای حمایتی با هدف تقویت درآمد آنان در این راستا صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: هدفگذاری ما ایجاد ۲۴ روستای سبز، بدون بیکار ویا هدف گردشگری تا هفته دولت سال۹۷ است تا این الگوسازی آغازگر حرکتی بزرگ در توسعه روستاهای استان باشد.

صالحی افزود: توسعه مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات در روستاهای استان را پیگیر هستیم تا دلالان، از زنجیره تولید روستا تا بازارمصرف و صادرات حذف شوند و همچنین توسعه گردشگری روستایی و تشکیل تعاونی ها برای اشتغالزایی و درآمدزایی پایدار در روستاهای استان مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی با دارابودن ۴۸درصد روستانشین، دومین استان با درصد بالای جمعیت روستایی است، افزود: ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه در اقشار مختلف به ویژه روستاییان از دیگر سیاست های استان است و در این راستا امسال علاوه بر پرداخت سهم دولت، پرداخت ۹۰ درصد از سهم مردم را نیز برای بیمه باغ های انگور متقبل شدیم.

وی تصریح کرد: برای توسعه ورزش روستایی نیز دستور دادیم تا سالن های ورزشی در روستاها از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر رایگان در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

صالحی در ادامه مطرح کرد: امسال ۲۶۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال ارزان قیمت به خراسان شمالی اختصاص یافته که برای روستاها و مناطق محروم با سود ۴ تا ۶ درصدی است که این میزان ۷۰ درصد از سهم استان است و جذب ۳۰ درصد باقی مانده به تلاش و همت استان بستگی دارد.

وی همچنین سال آینده را سال نشاط، امید، شکوفایی اقتصادی و اشتغال به خصوص برای جوانان و بانوان توصیف و لزوم ارتقای بهره وری در مصرف آب و گسترش آموزش های مهارتی تقاضامحور در روستاها را نیز گوشزد کرد.