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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۴

حراست وزارت صنعت اطلاعیه داد؛

شناسایی خودروهای وارداتی غیر قانونی و برخورد با آنها

شناسایی خودروهای وارداتی غیر قانونی و برخورد با آنها

مرکز حراست وزارت صنعت معدن و تجارت از شناسایی و برخورد با واردکنندگان خودرو از مبادی غیر قانونی و روش های نامتعارف ثبت سفارش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای از شناسایی تمامی خودروهایی که از مبادی غیرقانونی و روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند و معرفی آنها به مراجع مرتبط برای برخورد با متخلفان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت وارادت خودرو (از ۸ تیرماه ۹۶ ) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند ( اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.

کد مطلب 4232307

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