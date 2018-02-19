شناسایی خودروهای وارداتی غیر قانونی و برخورد با آنها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای از شناسایی تمامی خودروهایی که از مبادی غیرقانونی و روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند و معرفی آنها به مراجع مرتبط برای برخورد با متخلفان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت وارادت خودرو (از ۸ تیرماه ۹۶ ) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند ( اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.