لندن خواستار حمایت ایران از راه‌ حل سیاسی در یمن شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد: من از ایران می‌ خواهم تا فعالیت خود را که خطر تشدید مناقشه (در یمن) را دارد متوقف کرده و از راه حل سیاسی در خصوص یمن حمایت کند.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه این بیانیه بدون محکومیت عربستان به عنوان کشوری که در ماه های گذشته یمن را به محاصره کامل خود درآورده است، می افزاید: از همه طرف های این مناقشه می خواهم تا به صورت کامل از قوانین بین المللی شامل قوانین بین المللی حقوق بشر و نیز قوانین بین المللی بشردوستانه پیروی کنند.

وی در ادامه مدعی شد که از یافته‌ های گروه کارشناسان سازمان ملل در موضوع یمن نگران است.

لازم به ذکر است، در روزهای گذشته محور غرب به سرکردگی انگلیس و آمریکا مدعی شده اند که ایران بر خلاف قوانین بین المللی برای مردمی که تحت محاصره کامل عربستان قرار دارند، موشک‌ و تجهیزات نظامی ارسال کرده است!