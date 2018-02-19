عدم حضور مدیران در جلسات کارگروه اشتغال بی احترامی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در اعتراض به عدم حضور مدیران ارشد در این جلسه اظهار داشت: برخی ها به سادگی از کنار مسیولیتشان می گذرد.

وی عدم حضور مدیران در جلسات را بی احترامی به مردم و نشان دادن عدم تعهد آنها دانست و گفت: اشتغال باید اولویت و دغدغه اول مدیران دستگاه باشد و تا این موضوع صورت نگیرد وضعیت همین است.

رحیمی بیان داشت: اگر اشتغال و بیکاری مسئله اول ماست باید وقت بگذاریم و لازم است توجه داشته باشیم که توسعه در آسمان شکل نمی گیرد و از راس سازمان شکل می گیرد.

گفتنی است، از مهمترین مسایل مطرح شده در این جلسه بررسی آمار عملکرد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بود که با حضور مدیران بانک های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین یکی از موضوعات دیگر مطرح شده تعیین وضعیت تسهیلات در نظر گرفته شده برای عشایر زلزله زده استان کرمانشاه بود که معاون استاندار تاکید کرد که ظرف هفته آینده این موضوع باید انجام شود.