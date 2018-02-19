۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

برخی داوریهای غیرکارشناسی درخصوص علت سانحه درست نیست

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد ضمن تاکید بر کشف حقیقت و علت سانحه سقوط هواپیما، برخی داوری های غیرکارشناسی در این زمینه را درست ندانست.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران به یاسوج گفت: جریان پیش آمده از جهات مختلف قابل دقت و بررسی است و هر کدام باید به شکل منفک اما جدی دنبال شود.

وی افزود: پیدا کردن پیکر عزیزانمان که هم وظیفه ای استانی و هم وظیفه ای ملی است مهمترین نکته بوده که باید با هماهنگی استانهای مختلف، تحت اشراف مسئولین دولتی انجام شود و بی شک نباید از از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذاری کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: دوم اینکه یک وظیفه استانی داریم و آن آماده شدن برای تکریم این پیکرهای پاک و عزیزی است که هرکدامشان ظرفیتی برای این استان بودند و امروز از دست رفتند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواستند باید باشکوه تکریم و تشییع شوند.

وی بیان کرد: سومین نکته اینکه در استان باید برای بازماندگان این عزیزان که این روزها و این ساعات گرداگرد فضای حادثه و در شهرهای نزدیک و دورند، تمهیدات مختلف اندیشیده شده و در آرامش و آسایش به سر ببرند تا تکلیف عزیزانشان روشن شود. این حرمت گذاری وظیفه همه نهادها و ادارات استان است.

آیت الله ملک حسینی در ادامه بر کشف حقیقت و علت حادثه تاکید کرد و گفت: تقصیر و قصور هردو باید بررسی و مشخص شود. اینکه اشکال فنی مربوط به هواپیما یا فرودگاه و یا تغییر شرایط جوی است، چیزی نیست که هر کس بتواند در باره آن داوری کند. این امری ملی است و باید کارشناسان به دقت آن را بررسی کنند.

وی افزود: هر احتمالی باید بررسی شود زیرا انسانهایی کشته شده اند و این بسیار مهم است و بدون شک مردم و مسئولان از این حق طبیعی نخواهند گذشت.از مسئولان قضایی خواهش می کنم که مسئله را با دقت پیگیری کنند.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: در بحران و هیجان نظریه پردازی و تصمیم گیری درست نیست باید با آرامش و طمئنینه مسئله دنبال تا حقیقت کشف شود و عزیزان به حقوقشان برسند و هم تکلیف برای آینده روشن شود تا چنین حادثه ها و سانحه هایی یکی پس از دیگری جامعه را تهدید نکند.

وی تصریح کرد: برخی نظریه پردازی ها و احتمالات اگر جنبه علمی و فنی نداشته باشد تنها موجب جریحه دار شدن احساسات پاک مردم می شود. اینکه می گویم مردم نه بازماندگان، زیرا همه مردم بازمانده و از بستگان جانباختگان هستند.

