برخی داوریهای غیرکارشناسی درخصوص علت سانحه درست نیست

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران به یاسوج گفت: جریان پیش آمده از جهات مختلف قابل دقت و بررسی است و هر کدام باید به شکل منفک اما جدی دنبال شود.

وی افزود: پیدا کردن پیکر عزیزانمان که هم وظیفه ای استانی و هم وظیفه ای ملی است مهمترین نکته بوده که باید با هماهنگی استانهای مختلف، تحت اشراف مسئولین دولتی انجام شود و بی شک نباید از از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذاری کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: دوم اینکه یک وظیفه استانی داریم و آن آماده شدن برای تکریم این پیکرهای پاک و عزیزی است که هرکدامشان ظرفیتی برای این استان بودند و امروز از دست رفتند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواستند باید باشکوه تکریم و تشییع شوند.

وی بیان کرد: سومین نکته اینکه در استان باید برای بازماندگان این عزیزان که این روزها و این ساعات گرداگرد فضای حادثه و در شهرهای نزدیک و دورند، تمهیدات مختلف اندیشیده شده و در آرامش و آسایش به سر ببرند تا تکلیف عزیزانشان روشن شود. این حرمت گذاری وظیفه همه نهادها و ادارات استان است.

آیت الله ملک حسینی در ادامه بر کشف حقیقت و علت حادثه تاکید کرد و گفت: تقصیر و قصور هردو باید بررسی و مشخص شود. اینکه اشکال فنی مربوط به هواپیما یا فرودگاه و یا تغییر شرایط جوی است، چیزی نیست که هر کس بتواند در باره آن داوری کند. این امری ملی است و باید کارشناسان به دقت آن را بررسی کنند.

وی افزود: هر احتمالی باید بررسی شود زیرا انسانهایی کشته شده اند و این بسیار مهم است و بدون شک مردم و مسئولان از این حق طبیعی نخواهند گذشت.از مسئولان قضایی خواهش می کنم که مسئله را با دقت پیگیری کنند.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: در بحران و هیجان نظریه پردازی و تصمیم گیری درست نیست باید با آرامش و طمئنینه مسئله دنبال تا حقیقت کشف شود و عزیزان به حقوقشان برسند و هم تکلیف برای آینده روشن شود تا چنین حادثه ها و سانحه هایی یکی پس از دیگری جامعه را تهدید نکند.

وی تصریح کرد: برخی نظریه پردازی ها و احتمالات اگر جنبه علمی و فنی نداشته باشد تنها موجب جریحه دار شدن احساسات پاک مردم می شود. اینکه می گویم مردم نه بازماندگان، زیرا همه مردم بازمانده و از بستگان جانباختگان هستند.