هیچ شخصی در برابر قانون خط قرمز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست نمایندگان تقاضاکننده سوال از رئیس جمهور ظهر امروز دوشنبه 30 بهمن ماه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*مطهری: مشخص نیست که مجلس از توضیحات رئیس جمهور قانع شود یا خیر

علی مطهری در این نشست با بیان اینکه اکنون که سوال از رئیس جمهور به جریان افتاده باید طبق آیین نامه داخلی مجلس پیش رفت، گفت: خلاصه پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور باید بین نمایندگان مجلس توزیع شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تا سه شنبه هفته آینده زمان داریم که تعداد امضاهای تقاضاکنندگان سوال از رئیس جمهور نهایی شود، افزود: اگر تعداد سوال ها به زیر 73 نفر کاهش یابد، دیگر موضوع طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی اجرایی نیست.

وی با بیان اینکه از امروز هجوم شدیدی از سوی دولت روی امضاکنندگان آغاز می شود، ادامه داد: این موضوع که گفته می شود که اگر رئیس جمهور در صحن علنی حاضر شود، حقایقی درباره قوه قضائیه و سایر دستگاه ها می گوید، به هیچ وجه ایجاد مشکل نمی کند.

مطهری با بیان اینکه مشخص نیست که مجلس از توضیحات رئیس جمهور قانع شود یا خیر، تصریح کرد: برخی دادستان ها اقداماتی انجام داده اند که سبب بروز مشکلاتی در کشور شده است.

*پژمانفر: درحال حاضر نیز موسساتی وجود دارند که 42 درصد سود پرداخت می کنند

نصرالله پژمانفر در این نشست با بیان اینکه علی رغم اینکه به نمایندگان مختلف فشار آوردند که طرح ها و پروژه های آنها در حوزه های انتخابیه عملیاتی نمی شود، اما 73 نماینده پای سوال خود ایستاده اند، گفت: در حال حاضر هیات رئیسه پس از طی زمانی که به کمیسیون اقتصادی فرصت داده شده تا گزارش خود را به هیات رئیسه ارسال کند، یک ماه فرصت دارد نسبت به طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوال مردم این است که اعلام عمومی نشده که این موسسات غیرمجاز هستند، افزود: در حال حاضر نیز موسساتی وجود دارند که 42 درصد سود پرداخت می کنند که نشان می دهد هنوز موضوع موسسات مالی و اعتباری ساماندهی نشده است.

وی با بیان اینکه عملکرد نامناسب بانک مرکزی مشکلاتی ایجاد کرده که سبب طرح سوال از رئیس جمهور شده است، ادامه داد: طرح این سوال منافع زیادی دارد و باید کمک کرد که این سوال عملیاتی شود و زمین نخورد.

*دهمرده: هیچ کس در برابر قانون خط قرمزی نیست

حبیب الله دهمرده با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور به نفع نظام است، گفت: با این اقدام مردم به نظام امیدوارتر می شوند و زمانی که بدانند که بزرگترین شخص این کشور یعنی رئیس جمهور باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، به حل مشکلات خود امید بیشتری پیدا می کنند.

وی افزود: مگر قرار است که برای کشور مشکل ایجاد کنیم که از موضوع طرح سوال رئیس جمهور هراسان هستیم.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در برابر قانون خط قرمزی ندارد و همه باید در برابر نظام پاسخگو باشند، ادامه داد: سوال از رئیس جمهور حق مجلس است و این سوال به معنای تضعیف جایگاه رئیس جمهور نیست.

*قاضی پور: افرادی از تمام سلایق، گرایش ها و احزاب سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند

نادر قاضی پور در این نشست با بیان اینکه افرادی از تمام سلایق، گرایش ها و احزاب سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند، اظهار داشت: بحث سوال از رئیس جمهور سیاسی نیست و رئیس جمهور باید پاسخ دهد که چرا با مشکلات شکل گرفته ، ارزش پول ملی خدشه دار شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از وزرا با بی احترامی با نمایندگان صحبت می کنند، افزود: رئیس جمهور باید به سوال نمایندگان پاسخ دهد تا وزرا در برابر نمایندگان پاسخگو شوند.

*سالک: خیزش مستضعفان و مردم با از سوال از رئیس جمهور کلید زده شود

احمد سالک در این نشست با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور به این منظور طرح می شود که از حقوق مالباختگان موسسات مالی و اعتباری دفاع شود، تصریح کرد: تمامی مسائل باید با شفافیت برای مردم عنوان شود، به همین منظور اگر هر دستگاه دیگری در این زمینه قصور داشته، باید به مردم معرفی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ظاهراً روز گذشته نمایندگان دولت که به نمایندگی از رئیس جمهور در نشست کمیسیون اقتصادی حضور داشتند، عنوان کردند که اگر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یابد، کوتاهی سایر دستگاه ها را بیان می کند، لذا باید گفت که حتما کوتاهی دستگاه های دیگر در این موضوع همانند قوه قضائیه که از سوی نمایندگان دولت عنوان شده، بیان شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: خیزش مستضعفان و مردم با از سوال از رئیس جمهور کلید زده شود.

*طباطبایی نژاد:رییس جمهور باید پاسخ دهد، منشأ افسارگسیختگی در موسسات مالی و اعتباری چیست؟

سید صادق طباطبایی نژاد در این نشست با بیان اینکه رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس باید پاسخ دهد که منشأ افسارگسیختگی در موسسات مالی و اعتباری چیست؟ اظهار داشت: زمانی که تابلوی موسسات مالی و اعتباری بالا می رود یعنی می توان در این موسسات سرمایه گذاری کرد، پس بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع نظارت می کرد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از بودجه عمومی کشور برای جبران ضرر دیگر افراد اقدامی اشتباه است، افزود: باید از راه حل های دیگری همانند تهاتر استفاده می شد تا بتوان بدهی های مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کرد نه اینکه از بودجه بیت المال به این منظور استفاده شود.

*بختیار:سوال نمایندگان از رئیس جمهور به دلیل ضعف عملکردی بانک مرکزی است

علی بختیار در این نشست با بیان اینکه سوال نمایندگان از رئیس جمهور به دلیل ضعف عملکردی بانک مرکزی است، گفت: با توجه به اینکه سازوکاری برای سوال از بانک مرکزی در آیین نامه داخلی مجلس وجود ندارد، به همین منظور نمایندگان سوال از رئیس جمهور را مطرح کرده اند.

*خجسته:رئیس جمهور باید موضوع موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند

امیر خجسته در ادامه این نشست تاکید کرد: رئیس جمهور باید موضوع موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند، چرا که ما ممکن است پس از این چالش سایر موسسات مالی و اعتباری را داشته باشیم، لذا باید بین هر سه قوه برای رفع این مشکل هماهنگی ایجاد شود.

*شکری:دولتمردان اراده ای برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری ندارند

محمود شکری در این نشست با بیان اینکه در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی با نمایندگان رئیس جمهور حرف جدیدی از سوی نمایندگان دولت عنوان نشد که ما قانع شویم، افزود: اگر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس همین توضیحات را ارائه دهد، قطعاً نمایندگان مردم از این توضیحات قانع نمی شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولتمردان اراده ای برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری ندارند.

*حضور رئیس جمهور در مجلس برای بازیابی افکار عمومی لازم است

مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه صحبت های روز گذشته نمایندگان رئیس جمهور کسی را قانع نکرد زیرا محورها را پاسخ ندادند، گفت: بانک مرکزی مجوز داده و مردم براساس اعتماد به استعلام بانک مرکزی مبنی بر مجاز بودن موسسات حساب باز کرده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه در پرداخت و محاسبات سود اصلی فرمول خاصی مشاهده نشده است، ادامه داد: با توجه به تعداد سرمایه گذاران پرداختی صورت نگرفته، با حضور رئیس جمهور در صحن علنی اتفاق خاصی صورت نمی گیرد و برای بازیابی افکار عمومی لازم است.

سید علی ادیانی نیز با بیان اینکه استفاده از اختیارات قانونی یکی از ابهت‌های مجلس شورای اسلامی و ضلع دیگر آن هیات رئیسه است، تصریح کرد: باید مشخص شود این سوال در خصوص کدام یک از اختیارات رئیس جمهور است و باید جمع بندی از پاسخ های نمایندگان رئیس جمهور و پیش بینی از جواب های نداده آن ها را داشته باشیم.

*سوال از رئیس جمهور تسویه حساب سیاسی نیست

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی ضمن اشاره به اینکه این سوال یک تسویه حساب سیاسی نیست، ادامه داد: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سوالی که از رئیس جمهور وقت شد تعدادی از نمایندگان اصولگرا و حامی دولت حضور داشتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موسسات اموال دارند اما اموال را به ثمن بخس می خواهند بردارند، گفت: حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس بدتر از صحبت های احمدی نژاد نیست، مطمئن باشید برای اینکه مجلس را مقتدرتر نشان دهیم لازم است.

وی با اشاره به اینکه از بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی نظارتی ندارد، ادامه داد: اگر نظارتی وجود دارد نباید طبق نظر دیوان محاسبات اعلام شود که حدود 80 درصد نسبت به بودجه تخلف صورت گرفته است، بانک مرکزی در برابر سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز نیز باید پاسخگو باشد.

محمدرضا نجفی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه کسی که امانت مردم را در اختیار دارد باید امانت دار باشد و شرط امانت داری پاسخگویی است، تصریح کرد: تابو شدن سوال از رئیس جمهور از کجا آمده است، ابهت مجلس به مولفه های فراوانی برمی گردد. مقدمه ضروری ورود به نتیجه مطلوب رعایت مولفه های ابهت است یعنی آلوده نشدن آن به سیاسی کاری.

یعقوب شیویاری در این جلسه با بیان اینکه آقای روحانی در 4 سال اول ریاست جمهوری خود در مقابل سوالات پاسخگو بود، گفت: هر مسئولی باید پاسخگوی مسائل باشد، تاکنون وزرا توان مدیریت حوزه خود را نداشتند، بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی رئیس جمهور به سوالات پاسخگو باشند.

*رئیس جمهور جایگاه رئیس مجمع بانک مرکزی را دارد

محمد حسینی نیز در این جلسه ضمن اشاره به اینکه طبق ماده 19 احکام دائمی رئیس جمهور جایگاه رئیس مجمع بانک مرکزی را دارد و سوال ما در خصوص تخلفات موسسات مالی و اعتباری از رئیس مجمع بانک مرکزی است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم سوال ما از نظر حقوقی همخوانی داشته باشد باید با قوانین مطابقت داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه به استناد قانون اساسی رئیس جمهور این اختیار را ندارد که از هر منبعی مطالبات را پرداخت کند و اختیار رئیس جمهور در حد اعتبار مصوب است، گفت: طبق قانون و نظر کارشناس دادگستری وظیفه خرید و فروش اموال را داریم، اگر قیمت تعیین شده کارشناسان کمتر از قیمت واقعی اموال باشد می‌توان هیات سه نفره تشکیل داد.

در ادامه این جلسه علی وقف چی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی در هر موضوع اجرایی رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، عنوان کرد: این موسسات مالی و اعتباری در بورس تا به امروز خرید و فروش انجام می دادند.

*حضور رئیس جمهور در مجلس نماد دموکراسی است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه یکی از دلایلی که ما را در دنیا متهم می کند این است که در کشور ما دموکراسی وجود ندارد، گفت: اعتقاد دارم حضور رئیس جمهور به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس نماد دموکراسی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان رئیس جمهور در جلسه روز گذشته پاسخ قانع کننده ای نداشتند، ادامه داد: هر زمانی که مشکلات مردم رفع شد از مسئولین تشکر می کنیم در غیر این صورت بر درخواست خود مبنی بر سوال از رئیس جمهور پافشاری و باید به سپرده گذاران اطمینان دهیم که مطالبات آن ها را پیگیری می کنیم.