نشست مشترک ایران و چین برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه از کشور چین به عنوان شریک تجاری مهم برای جمهوری اسلامی ایران نام برد و با بیان اینکه ارتقاء سطح همکاری های تجاری و اقتصادی با چین از جهت گیری های اصلی کشور است، بر لزوم تلاش در جهت رفع موانع پیش روی توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با این کشور تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید جهت گیری روشن و چارچوبی مشخص برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین داشته باشیم، از وزارت امور خارجه خواست برنامه ای عملیاتی، قابل اجرا و بلندمدت برای توسعه روابط دو کشور تدوین و زمینه افزایش مناسبات اقتصادی فیمابین را فراهم کند.

در این جلسه که وزاری نفت، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و چین و روابط بانکی دو کشور ارائه کرد و به تشریح موانع پیش رو پرداخت.

در این نشست همچنین نمایندگان دستگاه های مرتبط به بیان دیدگاهها و نظرات خود پیرامون روابط اقتصادی ایران و چین و موانع موجود بر سر راه توسعه این روابط پرداختند و پیشنهاداتی برای رفع موانع و توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مطرح کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد وزارت امور خارجه با برگزاری جلسه ای کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف ذی ربط نسبت به تدوین برنامه ای جامع و عملیاتی برای توسعه روابط اقتصادی با چین تدوین و در جلسه آتی ارائه کند تا پس از جمع بندی و تایید به عنوان جهت گیری و برنامه ای راهبردی با افق مشخص و بلندمدت در روابط دو کشور در دستور کار قرار گیرد.