به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای تشدید تنش ها در غزه و مناطق اطراف آن را نگران کننده توصیف کرد و خواستار خویشتنداری همه طرف ها شد.

وبگاه اتحادیه اروپا در این بیانیه اعلام کرد: تشدید رویدادهای نظامی در غزه و مناطق اطراف آن نگرانی عمیق ما را در پی دارد.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی و بدون اشاره به آلام مردم مظلوم و در محاصره غزه آمده است: عدم تداوم و تشدید تنش ها میان طرفین و خویشتنداری همه طرف های مرتبط از اهمیت وافری برخوردار است.

لازم به ذکر است، منابع صهیونیستی شامگاه یکشنبه هفته جاری از اصابت یک راکت به منطقه ای خالی از سکنه در شهرک «شاعر هنیگف» خبر دادند.

پس از این ادعا، جنگنده های رژیم اسرائیل ۱۰ موشک به سوی اراضی کشاورزی فلسطینیان در محله «النهضه» واقع در شهرک «شوکه» در شرق رفح شلیک کردند.

در پی این حملات، خسارت های زیادی به اراضی بمباران شده و دیگر اراضی اطراف آن وارد آمد.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی شب شنبه و بامداد یکشنبه هم مناطق مختلف نوار غزه از جمله پایگاه های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس را بمباران کرد که طی آن ۲ نوجوان فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.