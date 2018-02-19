آغاز نمونه گیری از خانواده های سانحه هوایی یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس، با استقرار تیم مدیریت بحران اداره کل پزشکی استان فارس به ریاست دکتر سعید غلامزاده در استان کهگیلویه و بویراحمد و هماهنگیهای صورت گرفته با پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویر احمد از صبح امروز سه شنبه نمونه گیری از خانواده های جان باختگان سانحه هوایی مورخه ۲۹ بهمن ماه در سمیرم اصفهان آغاز شد .

نمونه گیری از خانواده مستقران بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج در حال انجام است و خانواده های غیر بومی به ادارات کل پزشکی قانونی استان خود مراجعه کنند.