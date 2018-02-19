اظهارات ضد و نقیض مسئولان در خصوص پیدا شدن لاشه هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دقایقی پیش با فیلم منتشر شده از فرماندار سمیرم که در جمع مردم معترض در پادنا سخنرانی می کند، خبر از پیدا شدن قطعاتی از لاشه هواپیمای تهران - یاسوج در منطقه را می دهد، مسئولان استانداری اصفهان، این مطلب را رد کرده اند.

محمد حسین نصرتی، فرماندار سمیرم با اشاره به اینکه همکارانی در سازمان هواپیمائی کشوری قطعاتی از این لاشه را در ارتفاعات سه هزار و ۶۰۰ متری پیدا کرده اند، اظهار داشت: البته به علت بوران شدید امکان هلی بورد وجود ندارد و باید تجسس در صبح ادامه پیدا کند.

این اظهارات ضد و نقیض در حالی است که مردم به شدت از این مسئله نگران اند و با تجمع خود در برابر بخشداری پادنا ناراحتی خود از به مسئولان ابراز کرده اند که با این روند به نظر میرسد نگرانی مردم نیز دو چندان می شود.