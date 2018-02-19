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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

فرماندار سمیرم خبر داد:

تکذیب پیدا شدن لاشه هواپیما/ نشست مدیریت بحران در حال برگزاری است

تکذیب پیدا شدن لاشه هواپیما/ نشست مدیریت بحران در حال برگزاری است

اصفها ن - فرماندار سمیرم پیدا شدن بخش هایی از لاشه هواپیمای تهران - یاسوج در این منطقه را تکذیب کرد و از برگزاری نشست مدیریت بحران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نصرتی خبر نقل شده از سوی او مبنی بر پیدا شدن بخشی از لاشه هواپیمای تهران - یاسوج را تکذیب کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ عکس از منطقه دنا و نیز ۲۵ فیلم از این منطقه گرفته شده است که عکس و فیلم ها برای بررسی نقاط احتمالی در دست بررسی است.

وی ادامه داد: هم اکنون نشست مدیریت بحران با حضور مسئولان مروبطه در منطقه در حال برگزاری است.

فرماندار سمیرم افزود: در صورت نهایی شدن مسیرهای قطعی برای پیدا کردن لاشه، فردا عملیات تجسس در قالب ۲۶ تیم امدادی انجام خواهد شد.

کد مطلب 4232389

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