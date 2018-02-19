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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

در پی سقوط هواپیما؛

استاندار کهگیلویه و بویراحمدخبرمشاهده قطعاتی ازهواپیما را رد کرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمدخبرمشاهده قطعاتی ازهواپیما را رد کرد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر مشاهده قطعاتی از هواپیما را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی افزود: مه و ابرهای متراکم در ارتفاعات امکان تشخیص اینکه این شی مربوط به هواپیما باشد را سخت می کند.

وی بیان داشت: جستجو در این مکانها با توجه به بارش زیاد برف و کمی دید، باید با بالگردهای قدرتمند تری انجام شود.

احمدی افزود: در این راستا فردا با هماهنگی و پیگیریهای انجام شده، بالگرد ارتش به منطقه اعزام می شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم قبل از ظهر فردا لاشه هواپیما پیدا شود، گفت: همچنین با رایزنی با کشورهای دیگر ردیابی این هواپیما از طریق ماهواره نیز انجام می شود.

احمدی تصریح کرد: همچنین فردا پهبادهای قدرتمند تری نیز به منطقه اعزام می شود.

وی افزود: امروز نیز پهبادها بیش از هزار عکس را از محلهای مورد نظر گرفته اند که اکنون این عکسها توسط گروهها در حال بررسی هستند.

کد مطلب 4232392

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