فوتبال ايران مي تواند به جام جهاني آلمان صعود كند

به گزارش خبرنگار" مهر" ايويچ درابتداي اين جلسه ضمن خوشامد گويي به نمايندگان مطبوعات ورسانه هاي گروهي گفت: خوشحالم كه مجددا درخدمت شما هستم. هرجايي مي روم بازهم سرازايران درمي آورم. تصورمي كنم سرنوشت من با فوتبال ايران گره خورده است.

وي درباره چگونگي آمدنش به ايران خاطرنشان كرد: آقاي غمخوارتلفني بامن صحبت كرد وايده هايش رابا من درميان گذاشت. وقتي درجريان ايده هاي رئيس قرارگرفتم بسيارمتعجب شدم چون افكاروايده هاي ايشان بسياراصيل وبكربود. آنچه كه اودر افكارش بدنبال آنها است، طرح هايي فوق العاده وجديد است.

وي افزود:غمخوارازنوعي استراتژي براي رشد فوتبال درايران كه تاثيرمستقيمي درپيشرفت همه جانبه اين رشته خواهد گذاشت صحبت كرد. حركتي بسياراساسي كه بايد ازآن بعنوان پيش قراول فكري نوين درفوتبال ايران ازآن ياد كنم. خوشحالم كه اين فكر درحال عملي شدن است وبيشترازآن بخاطراين خوشحالم كه ازمن بعنوان مشاوربراي تحقق اين طرح دعوت شده است.

ايويچ بااشاره به استراتژي مورد نظرمديران پرسپوليس يادآورشد: به اين استراتژي ازچندجهت مي توان نگاه كرد اول سازماندهي زيرساخت باشگاهي است كه درفوتبال ايران بسيارمورد نياز است. دراين بخش بايد به مدارس فوتبال نگاه ويژه اي داشت. گردهم آوردن اين جوانان مستعد درسراسرايران مي تواند به پتانسيل بزرگي درسطح كشورتبديل شود. اين مورد را درتيم بزرگسالان هم مي شود دنبال كرد وبه مجموعه اي منسجم ويكپارچه دست يافت. دوم حرفه اي شدن باشگاه ها دربالاترين سطح ممكن است. سوم افزايش دادن كيفيت فوتبال ايران است. اين امرنيازبه همكاري پرسپوليس وسايرباشگاههاي ايراني باباشگاههاي بزرگ جهاني دربالاترين سطح ممكن دارد.

وي با بيان اينكه اين يك پروژه عظيم براي فوتبال ايران است، تاكيد كرد: اين تغييرات هريك براي انجام واجرا به زمان كافي نيازدارد ولي پس ازتحقق چنين طرحي فوتبال ايران ازثروت بزرگي برخوردارخواهد شد ومي تواند درميادين جهاني وتورنمنتهاي مختلف حضوري قدرتمند وباكيفيت داشته باشد.

ايويچ درباره همكاري اش با باشگاه پرسپوليس تصريح كرد: من بعنوان مشاوردرخدمت اجراي اين طرح هستم ومشكلي ازنظر توافق با مسوولان پرسپوليس ندارم وتصورمي كنم كه همكاري وهماهنگي ما مي تواند نتيجه بخش باشد.

سرمربي سابق تيم ملي بااشاره به پيشرفت قابل توجه فوتبال ايران تصريح كرد: درچند روزي كه درايران بودم فيلم بازيهاي اخير تيم ملي را تماشا كردم وبابرانكوهم صحبتهايي داشتم. درفوتبال ايران پيشرفت وتحول خوبي را ازنظرفني وتاكتيكي مي بينم. شما امروزتيم بسياربزرگي داريد كه مي تواند درجام ملت هاي آسيا موفق باشد وپس ازآن به جام جهاني هم راه پيدا كند. من بازيهاي مقدماتي تيم ملي را نگاه مي كردم. شما تيم جديدي داريد كه نسل جديدي را با خود به همراه دارد وباوردارم اين تيم درجام جهاني 2006 مي تواند موفقيت تازه اي را براي فوتبال ايران به ارمغان بياورد.

وي با بيان مشاهداتش ازتمرينات پرسپوليس خاطرنشان كرد: درروزهاي اخيربطورمرتب درتمرينات پرسپوليس شركت داشتم. هرچند اين تمرينات درغياب چند ملي پوش اين تيم انجام شد، اما هنوزشخصيتهاي بزرگي دراين تيم حضوردارند كه ازقبل با آنها آشنايي داشتم. بگوويچ هم دربالاترين سطح با پرسپوليس كارمي كند واين تيم را به پيشرفت خوبي رسانده است. البته اين را بخاطر اينكه من وبگوويچ هموطن هستيم نمي گويم بلكه اين اظهارنظرحاصل مشاهداتم است.

ايويچ با بيان اينكه فوتبال ايران كاربزرگي را آغازكرده است، افزود: اين طرح يك پروژه ملي است كه مي تواند شوروشعف را براي فوتبال ايران وهواداران به ارمغان بياورد. شما بايد ارزش اين هواداران را بدانيد. چنين تماشاگراني را دردنيا به سختي مي شود پيدا كرد. آنها نسبت به باشگاه ابرازوفاداري مي كنند وبايد پاسخ اين خيل علاقمندان را به يهترين نحوداد. شما بايد تلاش كنيد پاي باشگاههاي بزرگي مثل ليورپول، نيوكاسل ورئال مادريد را به ايران بازكنيد. آنچه باعث مي شود من ازكاركردن درايران لذت ببرم فقط ايجاد مدرسه فوتبال نيست بلكه علاقمندم درهمه زمينه هاي اجتماعي خدمت كنم وانسانهايي كامل را به اجتماع تحويل بدهم.

سرمربي سابق تيم ملي با اشاره به روزهايي كه هدايت تيم ملي را پيش ازجام جهاني 98 فرانسه برعهده داشت، خاطر نشان كرد: من درآن زمان بازيكناني داشتم كه ازنظرشخصيتي درحد بالايي بودند. كارآماده سازي اين تيم را به گونه اي برنامه ريزي شده انجام دادم و10 روز قبل ازشروع مسابقات جام جهاني از فشار تمرينات كم كردم تا بعد از كار پرفشاري كه پشت سر گذاشته بودند كمي به استراحت بپردازند. درحين برنامه هاي آماده سازي ، بازيهاي فشرده تداركاتي هم دردستوركارقرارداشت. بازي با رم براي من اهميت زيادي داشت چرا كه مي توانستم نتيجه تمرينات بدنسازي ام را دراين بازي ببينم. درآن زمان تيم خسته بود.

ضمن اينكه تيم كاملي هم به ميدان نرفت وهمانطوركه گفتم من درمرحله آزمايش تيم بودم وبه نتيجه چندان اهميتي نمي دادم. بهرحال نتيجه اي كه به هيچ وجه آرزوي من وبازيكنانم نبود اتفاق افتاد، نمي خواهم توجيه كنم اما كساني كه آن زمان مديريت تيم ملي را برعهده داشتند فكركردند دنيا به آخررسيده است، درحاليكه من بعنوان يك فرد حرفه اي پذيرفتم كه ممكن است درمراحل آماده سازي چنين نتايجي اتفاق بيفتد. هدف من بزرگتروبالاتربود ومطمئن بودم كارمن درجام جهاني نتيجه خواهد داد. بهرحال ازاينكه در آن مقطع حساس من راازسرمربيگري تيم ملي كنارگذاشتند ناراحت نشدم. درجام جهاني زماني كه دفاع آهنين شما درمقابل قدرتهايي چون يوگسلاوي وآلمان آنطور درخشيد بسيارخوشحال بودم. انگارخودم كنارتيم هستم وبازيكنان را درزمين هدايت مي كنم. مطمئن باشيد اگربخواهم كتاب خاطرات دوران مربيگري ام را بنويسم ازآن روزها بعنوان روزهاي بزرگي ياد خواهم كرد.

وي درباره همكاري دوباره اش با تيم ملي ايران تاكيدكرد: دراين زمينه هيچ بحثي مطرح نشده است. من بازنشسته شده ام وديگربه عنوان مربي وسرمربي فعاليت نمي كنم. اين فرصت هم تنها بدليل علاقمندي قلبي خودم براي همكاري با فوتبال ايران فراهم شده و درحد يك مشاوراميدوارم بتوانم به رشد باشگاه پرسپوليس كمك كنم.

ايويچ درپايان باتاكيد براجراي پروژه مورد نظرمديريت باشگاه پرسپوليس تصريح كرد: اجراي چنين درباشگاه بزرگي چون پرسپوليس به تنهايي ممكن نيست ونيازبه حمايت جمعي بزرگ دارد. فوتبال يك رشته اجتماعي است وبراي پيشرفت درآن بايد يك كارگروهي ودسته جمعي را آغازكنيم.