نقش هرمزگان در دفاع از مرزهای دریایی کشور مکتوب و مستند شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست ستاد اجرایی کنگره ملی شهدای استان هرمزگان با بیان اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم، عنوان کرد: برگزاری کنگره و یادواره های شهدا یکی از راه های ادای دین به شهیدان بزرگوار است.

وی ادامه داد: برای برگزاری مناسب کنگره شهدا مشارکت مردم امری لازم است و باید شرایط این مشارکت را فراهم کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: روند تدوین اطلس شهدای استان هرمزگان باید تا یک ماه آینده تکمیل شود.

اکرمی بیان داشت: نیاز است تاریخ دفاع مقدس استان هرمزگان و نقش این استان در جنگ تحمیلی مستند سازی و به نقش این استان در دفاع از مرزهای دریایی کشور به خوبی پرداخته شود.

شایان ذکر است؛ کنگره ملی شهدای استان هرمزگان بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.