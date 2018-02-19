دشمن ریزش نیروهای انقلابی را هدف قرارداده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی و خادمیاران رضوی استان همدان که در مسجد صاحب الزمان(عج) همدان برگزار شد، بابیان اینکه حضرت زهرا(س) سرالله هستند و مقام کوثر و ام‌ابیها که برای ایشان ذکر شده، دارای معانی عمیقی است، گفت: درک جایگاه حضرت زهرا(س) مانند حقیقت لیله‌القدر ممکن نیست.

وی گفت: همانطور که درک حقیقت توحید برای ما امکانپذیر نیست کسب معرفت نسبت به شخصیت حضرت فاطمه(س) نیز سخت است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه عمل به سیره حضرت زهرا(س) و پیروی از آن حضرت برای ما تکلیف است، شناخت ایشان را به دو صورت شناسنامه‌ای و معرفت به مقام ولایت دانست و افزود: برای دستیابی به این شناخت باید از خود ایشان کمک گرفت.

وی فرصت پس از اقامه نماز را زمان مناسبی برای دعا در مورد کسب معرفت نسبت به اهل بیت(ع) عنوان کرد و گفت: آینده جهان به نام حضرت زهرا(س) رقم می‌خورد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه این کشور و نظام باید بر اساس سیره اهل بیت(ع) حرکت کند، گفت: خون شهدا، پیام امام(ره) و رهبری، قانون اساسی، خانواده شهدا و مردم عمل به اسلام است.

تولیت آستان قدس رضوی بابیان اینکه هر کجا به گفتمان امام و رهبری عمل شد، آنجا موفق بودیم و هر زمان با این گفتمان زاویه داشتیم، به مشکل برخوردیم، اضافه کرد: دغدغه مقام معظم رهبری دغدغه مردم است و باید دنبال این بود که زاویه با گفتمان رهبری در هیچ لایه ای از کشور وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام رئیسی باتاکید براینکه جامعه ما نیازمند عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، تبعیض و فساد اداری است چراکه این موارد زیبنده جامعه اسلامی نیست، گفت: این نظام دارای افتخارات بزرگی است که نمونه آن ایستادگی جوانان کشور در برابر دشمن، کوتاه کردن دست کفر جهانی از این خاک، ایستادن مردانه در برابر جریان تکفیری و دستیابی به علم و فناوری در عرصه های مختلف است.

وی با بیان اینکه ایران کشوری مستقل، مبتنی بر رای مردم، اسلام و احکام قرآن است، گفت: حال که این نظام اسلامی برای جهان الگو شده و تمدنی نوین ارائه می دهد، نباید شاهد برخی مشکلات بود و باید برای تحقق اهداف انقلاب به دغدغه های مقام معظم رهبری توجه کرد.

حجت الاسلام رئیسی بابیان اینکه تمام بخش های کشور باید با استفاده از ظرفیت افراد دلسوز، توانمند و کارآمد، قدرت و دستاوردهای نظام را به رخ جهانیان بکشد، عنوان کرد: جاهلیت مدرن که دارای امپراطوری رسانه ای است اقدام به ترویج جاهلیت در جهان می کند و یگانه نسخه مقابله با آن توجه به آموزه های دینی است.

حجت الاسلام رئیسی متوقف نشدن در جبهه فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دشمن ایجاد شبهات را دنبال می کند، گفت: دشمن به دنبال ریزش نیروهای انقلابی است اما باید دنبال رویش باشیم و اجازه ندهیم نیروهای انقلاب ریزش کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف دشمن در جبهه فرهنگی این است که جوانان دلداده انقلاب و رهبری نباشند، عنوان کرد: باید در جبهه خدمت رسانی به مردم تلاش کرد و منتظر دیگران نبود و باید نیروهای انقلاب در هر مقام و جایگاهی تلاش کنند.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به خادمیاران گفت: فرهنگ دینی، فرهنگ خدمت برای خداست و کسی که در لوای خادمیار رضوی فعال است باید کارش گره گشایی از مشکلات مردم باشد.