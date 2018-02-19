به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت و معدن اردبیل، سید حامد عاملی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در آستانه نوروز نظارت و بازرسی بر قیمت کالاها تشدید شده و تا پایان فروردین ماه سال آینده تداوم خواهد داشت.

وی افزود: به ویژه قیمت کالاهای ضروری و پرمصرف به جد رصد شده و با موارد تخلف قویا برخورد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین به نظارت بر نمایشگاه بهاره و توزیع میوه شب عید اشاره کرد و بیان داشت: همچنین بر روند فروش و توزیع اقلام پروتئینی نظارت خواهد شد.

عاملی متذکر شد: شهروندان می توانند مصادیق تخلف از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم فروشی و حراج غیر قانونی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.