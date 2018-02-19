به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطلب شریفی شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک با سرپرست شهرداری بهشهر و بررسی آثار میراثی افزود: با احرازمالکیت شهرداری دربنای تاریخی عطار ، شماره ثبت این موزه اعلام ودرصدد،احیا بافت ومرمت این بنا با مشارکت شهرداری برخواهیم آمد.



معاون میراث فرهنگی استان مازندران گفت: از طرح ها و پروژه های میراثی شهرداری حمایت خواهیم کرد و پروژه اجرایی سالارتپه درضلع جنوبی باغ شاه عباسی بعنوان گردشگری طبیعت،مطمئنا مورد تایید شورای فنی میراث استان قرارخواهد گرفت .



وی گفت: طبق قانون ،مالکیت آب انبارها دراختیار دولت بوده و مالکیت خصوصی درقانون تعریف نشده است.



یاسرفیروزی سرپرست شهرداری بهشهر هم در سخنانی گفت: اصلاح دیوارحفاظتی و پل تاریخی سیکاپل و بزپل همراه باسنگ فرش مناسب و امحا آسفالت از این پلها در برنامه است.



وی اظهار داشت: بناهای تاریخی بعنوان یک منبع ثروت میتواند درمعرفی بخشی ازفرهنگ و تمدن مورد استفاده قرارگیرد تا مشکل اقتصادی جوامع محلی مرتفع شود و در این بخش و احیای بناهای تاریخی و توسعه گردشگری شهرداری بهشهر با تمام توان تلاش دارد.