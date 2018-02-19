توسعه پروازها نیازمند ظرفیت سازی و شرایط خوب پروازی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توپوگرافی سخت منطقه از جمله مشکلات جستجوی هواپیما است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت مختصات مشخص شده آغاز شده است، گفت: باید پرواز های هوایی منطقه تقویت شود تا جستجوی هواپیما هدفمند تر انجام شود.

زارعی تصریح کرد: با همت همه مسئولان و مردم امداد رسانی در منطقه ادامه دارد و ما همه در این سانحه ماتم زده شدیم و امید است تلاش متولیان مرهمی بر درد های داغ دیدگان باشد.

وی ابراز داشت: با همت مسئولان و دولتمردان در امداد رسانی و جستجو برای لاشه هواپیما همه دستگاه ها به صحنه آمده اند.

زارعی افزود: جدیت مستمری وجود دارد که پس از جستجو عملیات بعدی آغاز شود.

وی عنوان داشت: تاکید وزیر در گذشته بر توسعه فرودگاه یاسوج بود و عملیات تطویل باند در مرحله افتتاح است و ناوبری و توسعه پروازی آن نیز انجام شده است.

زارع اظهار داشت: در تلاش هستیم که پروازهایی از شرکتهای دیگر نیز در استان داشته باشیم و مردم از شرایط خوبی نسبت به گذشته بهرهمند شوند.

وی برف گیر بودن، وزش باد، ارتفاعات سخت گذر و صعب العبور بودن منطقه را ازدلایل کندی جستجو در منطقه عنوان کرد.