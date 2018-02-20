۸۴۰ مبلغ به استان سمنان اعزام شدند/ ۴۷۵ مبلغ ویژه ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه ۸۴۲ مبلغ در بهمن ماه سال جاری به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند، تأکید کرد: هشت شهرستان میزبان ۸۱۰ مبلغ بومی و ۳۲مبلغ غیربومی اعزامی از قم و مشهد بودند.

وی بابیان اینکه ۳۶۷مبلغ ویژه دهه فجر و ۴۷۵مبلغ ویژه ایام فاطمیه در استان اعزام شدند، افزود: ۲۷۰ مبلغ بومی مرد، ۸۵ مبلغ بومی زن و ۱۲ مبلغ اعزامی از قم و مشهد مجموعاً ۳۶۷ مبلغ اعزامی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت دهه فجر را تشکیل می‌دادند.

اعزام ۴۷۵مبلغ در ایام فاطمیه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: ۳۵۰مبلغ مرد بومی، ۱۰۵مبلغ زن بومی در کنار ۱۵ مبلغ مرد و پنج مبلغ زن غیربومی درمجموع ۴۷۵ نفر اعزامی ایام فاطمیه در سطح استان سمنان را شکل می‌دهند.

شکری همچنین تأکید کرد: حفظ وحدت اسلامی، بصیرت انقلابی، انقلابی‌گری، انقلاب و نسل جوان، دوری از معضلات اجتماعی، حضور پرشور مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن، ضرورت تحقق شعار سال همچنین پشتیبانی از ولایت‌فقیه در زمره مسائلی بود که مبلغان اعزامی استان سمنان به آن تأکید داشتند.

وی بابیان اینکه مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، زینبیه‌ها و بقاع متبرکه در زمره میزبانان مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی در طول ایام‌الله دهه فجر و فاطمیه بودند، افزود: ولایت مداری، بصیرت، ایستادگی در برابر دشمنان، ترویج سبک زندگی فاطمی، تن ندادن به ذلت، مظلومیت کشورهای مسلمان، ناامیدی دشمنان و ... نیز از دیگر مسائلی بود که در طول اعزام‌های فاطمیه توسط مبلغان تبیین شد.