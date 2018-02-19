۳۴ سامانه هوشمند ثبت تخلفات در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، این سامانه ها با هدف بهبود شاخصه های ایمنی در جاده های استان و کاهش میزان تخلفات سرعت و سوانح رانندگی، به بهره برداری رسید.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم بهره برداری از سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای با قدردانی از اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در توسعه شاخصه های ایمنی ترددهای جاده ای گفت: هدف از اجرای این طرح ها صیانت از جان مردم است.

تقی کهوریان با اشاره به سهم ۷۰ درصدی عامل انسانی در بروز سوانح رانندگی اظهار کرد: بهره برداری از سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای در بازدارندگی مردم از انجام تخلفات رانندگی، کنترل سرعت و سبقت غیرمجاز تاثیربسزایی خواهد داشت.

وی یادآور شد: بروز سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی جبران ناپذیری بر جامعه و خانواده های دچار سانحه شده تحمل می کند که این امر ضرورت تلاش بیشتر در جهت کاهش تصادفات را دوچندان کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی نیز در این مراسم عنوان کرد: راه اندازی سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای از سال ۹۴ در کل کشور کلید خورد که آذربایجان غربی در فازهای پایانی این طرح قرار داشت اما با پیگیری های انجام شده موفق به اجرا و بهره برداری زودتر از موعد مقرر این سامانه ها شدیم و در حال حاضر از ۴۴ سامانه مدنظر برای آذربایجان غربی شاهد بهره برداری از ۳۳ سامانه هستیم.

عبدالحسین علی اکبری با اشاره به کارکرد سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای افزود: ثبت سرعت لحظه ای، تصویربرداری از تمامی خودروهای عبوری و سرعت سنجی آنها به تفکیک خودروهای سبک و سنگین و شب و روز از جمله این مزیت ها را شامل می شود که از ثبت سرعت متوسط می توان بعنوان مهمترین مزیت نام برد چراکه با تعیین فاصله مکانی دو سرعت سنج متوالی و با عبور ر خودرو از آن دو سرعت سنجش، سرعت متوسط خودرو در طول مسیر محاسبه و در صورت تخلف نسبت به صدور جریمه از طریق سیستم اقدام می شود.