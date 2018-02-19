  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۷

دکه های مطبوعاتی سطح شهر ارومیه ساماندهی می شود

دکه های مطبوعاتی سطح شهر ارومیه ساماندهی می شود

ارومیه - رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: به زودی، ساماندهی دکه های مطبوعاتی بعد از مطالعه و ایجاد زیرساخت های لازم تحقق می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری ارومیه، حسین پناهی با بیان اینکه در طول دوره چهارم شورای اسلامی شهر حرکات مثبتی در زمینه ساماندهی سیما و منظر شهری انجام گرفت، بیان کرد: بر این اساس موضوع ساماندهی دکه های مطبوعاتی سطح شهر ارومیه نیز مصوب شده  اما با توجه به وجود مشکلات تحقق نیافته است.

وی افزود: بزودی ساماندهی دکه های مطبوعاتی بعد از مطالعه و ایجاد زیرساخت های لازم  تحقق می یابد که با ساماندهی این مهم  شاهد منظری زیبا و یکسان در شهر خواهیم بود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه با تاکید بر اینکه  وضعیت ظاهری و استقرار  دکه های مطبوعاتی در سطح شهر مطلوب نیست، تاکید کرد:   این نابسامانی باعث نارضایی شهروندان و ایجاد سد معبری شده است  که باید با اتخاذ تدابیری کارشناسانه برای ساماندهی و متحد الشکل و همسان بودن آنان  تلاش کرد.

وی اظهار کرد:امروز با توجه به رکود اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی باشیم که باعث ایجاد هزینه برای دکه داران مطبوعاتی نشودو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه مشتاق ساماندهی دکه های مطبوعاتی با بررسی کارشناسی این موضوع با معاونت خدمات شهری و سرمایه گذار داخلی است و در اسرع وقت با وجود سرمایه گذار باید این کار به سرانجام برسد.

کد مطلب 4232431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها