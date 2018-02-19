اجازه تضییع حقوق مردم در پروژه های عمرانی شهر کرمان را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان که با موضوع بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی شهرکرمان و هم اندیشی تمامی دست اندرکاران سابق و فعلی در محل دادگستری تشکیل شد، گفت: چنانچه در روند تکمیل این پروژه ها حقوق عمومی آسیب ببیند بدون اغماض برخورد و در راستای احیای حقوق عامه اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به مسائل پیش آمده راجع به پروژه های عمرانی و مطالباتی که در رسانه ها مطرح و موجب نگرانی مردم شده است، عنوان کرد: رویکرد دادگستری استان کرمان در مورد اجرای این پروژه ها حمایتی و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم خواهد بود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد: در صورتی که در فرآیند تکمیل پروژه ها تملک بناها و اراضی اشخاص ضرورت پیدا کند، تاکید دادگستری بر آن است با تهاتر و مصالحه شهرداری با مالکان به عمل آید. در غیر این صورت در محدوده مقررات و به صورت عادلانه با حمایت قضائی این تملکات باید انجام شود و در این مسیر نباید به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه داد که منافع نامشروعی را تحصیل کنند.

وی تصریح کرد: مردم کرمان بابت اجرای پروژه های عمرانی سختی های زیادی تحمل و هزینه های فراوانی پرداخت کرده اند و تمامی مدیران از جمله استاندار کرمان برای به نتیجه رسیدن این پروژه ها تلاش بی وقفه ای را داشته اند.

وی عنوان کرد: باید قدردان این خدمات بود و حمایت همه جانبه از این اقدامات ارزشمند لازم است و مردم قدرشناس کرمان قطعا در ادامه مسیر مساعدت خواهند داشت.

موحد ادامه داد: شهردار و اعضای شورای شهر نیز با قوت و اتخاذ تدابیر مناسب باید ضمن رفع موانع و تامین مالی با حمایت دولت و دستگاه های مرتبط و ایجاد هماهنگی لازم تمامی پروژه های در حال احداث را تکمیل و چنانچه نقایصی هم وجود دارد با همفکری و مساعدت تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتفع و در یک فرصت معقول ومنطقی این پروژه ها به بهره برداری برسانند.

وی ادامه داد: موفقیت عملکرد شهردار و شورای شهر کرمان بر مبنای پیشرفت پروژه های عمرانی شهر کرمان قابل ارزیابی است.

افراد با طرح مسائل حاشیه ای اذهان عمومی را مشوش نکنند

وی گفت: افراد نباید با طرح برخی مسائل حاشیه ای و مداخله دادن مسائل بی ارتباط مردم را نگران و اذهان عمومی را مشوش سازند و این کارهای ارزشمندی که با همت استاندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران سابق و فعلی در حال انجام است را زیر سوال برد.

رئیس کل دادگستری کرمان بیان کرد: در صورتی که در پروژه های عمرانی ایرادی هم وجود داشته باشد باید در کارگروه های کارشناسی مطرح و ایرادات حقوقی و فنی احتمالی برطرف شود. لذا برجسته کردن و دامن زدن به این امور مقرون به ثواب نیست.

وی یادآور شد: نمایندگان مردم در شورا و مدیران امانت دار مردم هستند و باید به گونه ای عمل کنند که مصلحت و منافع عمومی را تامین کنند و مصالح عمومی در این است که پروژه های عمرانی شهر کرمان با برنامه ریزی و تدابیر شایسته ادامه یافته و تکمیل وبه بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: دستگاه قضائی استان در کنار حمایت از اقدامات استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر که در این مسیر حرکت می کنند با اشخاصی که تحت هر عنوانی اختلال ایجاد و حقوق مردم را تضییع کنند برخورد می کند.

موحد با اشاره به اینکه نباید با استفاده از رای مردم علیه مردم اقدام کرد، به دست اندرکاران توصیه کرد: با همدلی وهمانگی همانگونه که در گذشته و حال هم وجود دارد می توان گام های بزرگی در جهت برای عمران و آبادنی شهر کرمان برداشت.