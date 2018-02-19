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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۷

لاوروف:

آمریکا با آتش بازی نکند/تاکید بر لزوم قطع حمایت از کردهای سوری

آمریکا با آتش بازی نکند/تاکید بر لزوم قطع حمایت از کردهای سوری

وزیر خارجه روسیه با تاکید بر لزوم قطع حمایت آمریکا از کردهای معارض دولت سوریه، این اقدام واشنگتن را به بازی با آتش تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنانی در خصوص حمایت آمریکا از کردهای معارض سوریه هشدار داده و این اقدام واشنگتن را به بازی کردن با آتش تشبیه کرد.

بر اساس این گزارش، لاوروف گفت: آمریکا باید بازی های خطرناک که می تواند منجر به تجزیه سوریه شود را متوقف کند.

وی که این سخنان را در کنفرانس خاورمیانه مسکو مطرح می کرد افزود: ما شاهد سوء استفاده از خواسته های کردها (در سوریه) هستیم.

گفته می شود آمریکا ارتشی متشکل از ۳۰ هزار کرد معارض دولت سوریه را برای مبارزه علیه بشار اسد و دولت وی در این کشور سازماندهی و تجهیز کرده است؛ اقدامی که ایران و روسیه آن را به منزله تلاش واشنگتن برای ایجاد منطقه ای تحت نفوذ آمریکا در سوریه دانسته و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده اند.

کد مطلب 4232434

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