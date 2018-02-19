موزه دائمی ورزش صنعت نفت آبادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مختاری عصر امروز در آئین افتتاح موزه دائمی ورزش صنعت نفت آبادان عنوان کرد: پیش و پس از انقلاب اسلامی در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بازیکنان خوبی حضور داشتند که به تیم ملی نیز راه یافتند و افتخار آفرینی کردند.

حسن مختاری افزود: با توجه به سابقه درخشان تیم های ورزشی شرکت پالایش نفت آبادان، برآن شدیم تا با جمع آوری این افتخارات و دستاوردها در محل « باشگاه آبادان » واقع در بلوار اروسیه، خیابان شهید قبادیانی مقابل ستاد نیروی انتظامی شهرستان امکان بازدید و آشنایی شهروندان و میهمانان این شهرستان را از این موزه فراهم کنیم.

رئیس امور ورزش شرکت پالایش نفت آبادان اظهار کرد: برای راه اندازی این موزه تمامی هیئت های ورزشی، ورزشکاران و پیشکسوتان شهرستان ما را یاری کردند و امروز شاهد این موضوع هستیم تا تمامی اطلاعات مربوط به جام های قهرمانی این باشگاه هم مانند؛ عکس ها و گردن آویزهای رشته های مختلف را در این محل جمع آوری و در معرض دید همگان قرار گذاریم.

وی تصریح کرد: بازدید از این موزه برای تمامی ورزشکاران، علاقمندان، شهروندان و میهمانان آزاد است.