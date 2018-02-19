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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۳

برای اعزام بالگرد برگزار شد؛

جلسه استاندار اصفهان با فرمانده هوانیروز ارتش

جلسه استاندار اصفهان با فرمانده هوانیروز ارتش

اصفهان - استاندار اصفهان امروز برای هماهنگی بیشتر به منظور اعزام بالگرد به منطقه حادثه، با فرمانده هوانیروز ارتش جلسه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان که دقایقی پیش با جانشین نیروی زمینی و فرمانده هوانیروز جلسه ای را در منطقه پادنا داشت، هماهنگی بیشتر برای اعزام بالگرد به منطقه برای جست و جو را مورد بررسی قرار داد.

به دنبال پیگیری ها برای یافتن راه های متعدد برای انجام عملیات جست و جو و پیدا کردن لاشه هواپیما، خبرها حاکی از اعزام تکاوران تیپ ۶۵ نوهد به منطقه سقوط هواپیما دارد.

تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوا دریا (با نماد اختصاری نوهد) معروف به کلاه سبزهای ارتش ایران یکی از هفت یگان تکاور نیروی زمینی ایران و از زبده‌ترین نیروهای ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که مأموریت اصلی این تیپ جنگ ناهمتراز تعریف شده‌است.

کد مطلب 4232445

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