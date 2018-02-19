مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) برگزار شد.

در این مراسم که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با تبیین علل افول جوامع از ارزش‌ها، گفت: از دیدگاه ام‌الائمه (علیهاالسلام) وجود نفاق، دوری از قرآن، شکستن حرمت حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، پیروی از شیطان و ایجاد تفرقه و اختلاف، عوامل اصلی سقوط جامعه از ارزش‌های دینی هستند.

سخنران مراسم افزود: امروز لازم است با درس گرفتن از تاریخ، مانع تکرار اتفاقات تلخ شویم.

همچنین در این مراسم آقای کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداخت.