طرحهای توانمندسازی مددجویان در خوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو طرح توانمندسازی مددجویان مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی آذربایجان غربی شامل واحد تولید فرش دستباف و تولید پنیر پیتزا درخوی افتتاح شد.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی در آیین افتتاح این طرح ها گفت: این واحدهای تولیدی در مجموع بابیش از هفت میلیارد ریال راه اندازی شدند و باافتتاح این طرحها برای ۶۵ نفر مددجو شغل ایجاد شد.

بنی هاشمی افزود: در یکسال گذشته ۶ واحد تولیدی در زمینه های مختلف برای اشتغالزایی و توانمند سازی مددجویان در زندانهای استان راه اندازی شده است.

وی گفت: ۵۰ درصد درآمد حاصل از این طرحها در اختیار خانواده های مددجویان و مابقی در اختیار خود مددجویان زندانی قرار می گیرد.

امسال با اجرای طرحهای توانمند سازی برای ۸۰۰ مددجوی زندانهای استان فرصت شغلی ایجاد شده است.