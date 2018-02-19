  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۳۱

محورهای دیدار چاوش‌اوغلو با وزیر خارجه و پادشاه اردن

محورهای دیدار چاوش‌اوغلو با وزیر خارجه و پادشاه اردن

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با پادشاه و وزیر خارجه اردن درباره همکاری های مشترک میان دو کشور و موضوع بیت المقدس به رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در امان با عبد الله دوم پادشاه اردن دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت همکاری مشترک میان دو کشور به ویژه درباره بیت المقدس تأکید کردند.

پیش از این دیدار، وزیر خارجه ترکیه و ایمن الصفدی همتای اردنی وی نیز رایزنی هائی با یکدیگر داشته و از روابط نزدیک امان با آنکارا تمجید کرده بودند.

وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اردن از سفر فردای رئیس ستاد ارتش این کشور به امان خبر داده بود.

چاوش اوغلو با تأکید بر نادرست بودن تصمیم آمریکا درباره قدس گفته بود: میان دو کشور درباره اینکه تصمیم آمریکا در مورد قدس نادرست و غیرقانونی بود، توافق نظر وجود دارد.

وزیرخارجه اردن نیز در این کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد: تصمیم به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت (رژیم) اسرائیل (توسط ترامپ) از نظر ما باطل است.

کد مطلب 4232453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها