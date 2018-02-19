به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، از خانواده معظم شهید مدافع حرم مرادعلی عباسی فرد در شهرستان کنگاور تجلیل به عمل آمد.

سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار داشت: شهید مراد عباسی فرد از افتخارات کشور و جبهه مقاومت است.

وی با بیان اینکه شهید مدافع حرم مراد علی عباسی فرد افتخار استان کرمانشاه است، گفت: این شهید والامقام الگوی ایثار است

شهید والامقام عباسی فرد شانزدهم فروردین ماه امسال به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر این شهید والامقام هنوز به کشور بازنگشته است.