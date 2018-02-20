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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۶:۰۰

رئیس پلیس‌راه استان البرز خبر داد:

احتمال سقوط بهمن در محور کرج - چالوس

احتمال سقوط بهمن در محور کرج - چالوس

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز از احتمال سقوط بهمن در محور کرج - چالوس به سبب گرم شدن هوا خبر داد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: در حال حاضر گره ترافیکی در محورهای آزادراهی تهران - کرج و کرج - قزوین وجود ندارد.

وی بابیان اینکه تعطیلی روز سه‌شنبه یکم اسفندماه سبب شده ترافیک در محور کرج - چالوس به سمت مازندران نیمه سنگین باشد، افزود: گرم شدن هوا احتمال سقوط بهمن در محور کرج - چالوس را شدت می‌بخشد لذا رانندگان باید با در نظر تمهیدات لازم و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در پایان اعلام کرد: برای روز سه‌شنبه یکم اسفند هیچ محدودیت ترافیکی برای محور کرج - چالوس در نظر گرفته نشده است‌.

کد مطلب 4232459

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