استقراریک مرکز مدیریت بحران درشهر سی سخت/جستجواز طریق گردنه بیژن

امان الله جهانبین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، افزود: ۱۱ تیم امدادی هلال احمر استان، اورژانس استان، راهداری و سایر نیروهای امدادی استان با همکاری استان لرستان در شهر سی سخت مستقر شده و عملیات جستجو امروز از طرف سی سخت به سمت قله بیژن نیز انجام می شود.

جهانبین اظهار داشت: با ایجاد این مرکز و با بازگشایی گردنه بیژن عملیات جستجو از سمت سی سخت به پادنا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دسترسی به محل مورد نظر از طریق این جاده سرعت بیشتری دارد، گفت: همچنین جستجو در مسیرهای قبلی نیز ادامه می یابد.

جهانبین تصریح کرد: همچنین امروز بالگردها مسیر سی سخت به قله بیژن را جستجو می کنند.

وی با بیان اینکه همزمان با امداد رسانی هوایی امداد رسانی زمینی نیز انجام می شود، گفت: بالگردهای هلال احمر در روز گذشته نیز چندین بار بر فراز منطقه پرواز کرده و عملیات جستجو با بالگرد تا زمان تاریک شدن هوا ادامه داشت.

وی افزود: به علت وجود مه و وزش باد شدید در ارتفاعات سرعت جستجو با بالگردها به کندی انجام می شد با این حال بالگردها چندین بار بر فراز ارتفاعات پرواز کرده و محلهای مورد نظر را بررسی و جستجو کردند.

جهانبین اظهار داشت: تاکنون نشانه ای از هواپیما در این پروازها پیدا نشده است.