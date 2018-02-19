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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

سرپرست معاونت صنایع دستی خبر داد:

۵ اثرصنایع دستی آذربایجان غربی نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

۵ اثرصنایع دستی آذربایجان غربی نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

ارومیه- سرپرست معاونت صنایع دستی آذربایجان غربی از دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی برای پنج اثر از استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌افسانه رنجبر قاسمی با اعلام این خبر گفت: امسال با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده برای آذربایجان غربی ۲۱ اثر پس از مرحله داوری استانی به سازمان مرکزی ارسال شد.

وی ادامه داد: ازبین این آثار پس از داوری نهایی در سازمان متبوع تعداد ۵ اثر از شهرستانهای ارومیه – مهاباد و نقده موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در سال ۱۳۹۶ شدند.

رنجبر خاطرنشان کرد: داوری نشان طی هر دوسال یکبار برگزار شده و در سه دوره قبل ،‌آذربایجان غربی موفق به دریافت ۳۲ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی و یک مهر اصالت صنایع دستی از یونسکو شده است.

کد مطلب 4232462

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