۵ اثرصنایع دستی آذربایجان غربی نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌افسانه رنجبر قاسمی با اعلام این خبر گفت: امسال با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده برای آذربایجان غربی ۲۱ اثر پس از مرحله داوری استانی به سازمان مرکزی ارسال شد.

وی ادامه داد: ازبین این آثار پس از داوری نهایی در سازمان متبوع تعداد ۵ اثر از شهرستانهای ارومیه – مهاباد و نقده موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در سال ۱۳۹۶ شدند.

رنجبر خاطرنشان کرد: داوری نشان طی هر دوسال یکبار برگزار شده و در سه دوره قبل ،‌آذربایجان غربی موفق به دریافت ۳۲ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی و یک مهر اصالت صنایع دستی از یونسکو شده است.