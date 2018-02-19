لازمه مقابله با تهدیدات دشمنان حرکت در مسیر شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گلستان، محسن فتحی زاده، در دومین یادواره ۲۹۷ شهید انتظامی گلستان با تجلیل از مقام شامخ شهدا و تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره این عزیزان، اظهار کرد: شهدا برای توسعه نظم و امنیت، جان شیرین خود را فدای نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند و حق بزرگی بر گردن ما دارند.

وی امنیت را حاصل ثمره خون شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس عنوان و تصریح کرد: در مقابل خون شهدا و خانواده معزز آنها مسئول هستیم و در آخرت باید پاسخگو باشم.

فتحی زاده با تأکید بر رشادت ها و دلاورمردی های رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی، خاطر نشان کرد: اگر امروز نعمت امنیت در کشور وجود دارد و ملت ما در دنیا سرافراز هستند به برکت خون شهدا است.

وی با بیان این که شهدا مسئولیت خود را در قبال نظام و انقلاب به خوبی ایفاء کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند، ابراز کرد: حفاظت و پاسداری از خون شهدا وظیفه سنگینی است که بر دوش همه ما گذاشته شده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با بیان این که لازمه مقابله با تهدیدات دشمن حرکت در مسیر شهدا و پیروی از راه سرخ شهادت است، گفت: شهدا حامل پیام حق برای ما بودند، پیامی که در آن توصیه شده تا حافظ خون آنان و دستاورد های انقلاب و اسلام باشیم.

وی با تأکید بر این که ملت بزرگ ایران هیچگاه از رسالت عظیم خود که همان پایبندی به ارزش ها و دستاورد های انقلاب اسلامی است، دست برنخواهند داشت، اظهار کرد: راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن مردم ولایت مدار، تجدید عهد و پیمانی بود که با آرمان های شهدا بسته شد.

فتحی زاده، تقدیم ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار جانباز نیروی انتظامی را نشان از ولایتمداری و تعهد کارکنان انتظامی به آرمان های شهدا دانست و بیان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، شهدای نیروی انتظامی مظلومند و تلاش این عزیزان شایسته قدردانی است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در پایان با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا، خاطر نشان کرد: وظیفه همه ما این است که رشادت ها و دلاور مردی های شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم.