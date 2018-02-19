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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

در تداوم جست و جوی لاشه هواپیما؛

تیم اورژانس با یک راه بلد عازم«شهید» شد/حضور پررنگ تر ارتش و سپاه

تیم اورژانس با یک راه بلد عازم«شهید» شد/حضور پررنگ تر ارتش و سپاه

اصفهان - به دنبال تداوم عملیات جست و جوی لاشه هواپیما از ساعتی قبل تیم اورژانس به همراه یک راه بلد با خودروی آفرود به منطقه صعب العبور روستای شهید اعزام شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سمیرم، تجسس ها برای پیدا کردن لاشه هواپیما هنوز هم ادامه دارد و در همین راستا تیم اورژانس به مناطق کوهستانی روستای شهید در شهرستان سمیرم اعزام شد.

همچنین یک راه بلد به همراه خودروی آفرود نیز این تیم را همراهی می کند.

این منطقه جزو مناطق صعب العبور دنا است و در شرایطی که هوا نیز به شدت در این منطقه رو به سردی گذاشته است عملیات به کندی تداوم دارد اما متوقف نشده است.

همچنین به نظر می رسد، در تصمیمات جدید ستاد مدیریت بحران در منطقه پادنا، حضور نیروهای ارتش و سپاه در این منطقه برای جست و جو پررنگ تر از روزهای گذشته دنبال شود.

کد مطلب 4232467

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