ورود نیروهای وابسته به سوریه به عفرین واقعیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بکر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر ورود ارتش سوریه به شهر عفرین بی اساس است.

معاون نخست وزیر ترکیه ادامه داد: اگر در خبرگزاری سانا خبری مبنی بر ورود برخی نیروهای وابسته به سوریه به عفرین هم منتشر شده باشد، این موضوع از طرف مقامات رسمی تأئید نشده، واقعیت ندارد و منعکس کننده حقایق نیست.

سخنگوی دولت ترکیه در ادامه افزود: اگر سوریه این اندیشه را داشته باشد که برای دفاع از ی‌پ‌گ و پ‌ی‌د وارد عفرین شود، منطقه با فلاکت بزرگی روبرو خواهد شد.