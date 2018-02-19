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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۵۷

معاون نخست وزیر ترکیه:

ورود نیروهای وابسته به سوریه به عفرین واقعیت ندارد

ورود نیروهای وابسته به سوریه به عفرین واقعیت ندارد

معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی اخبار منتشره درباره ورود نیروهای وابسته به سوریه به شهر عفرین را بی‌اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بکر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر ورود ارتش سوریه به شهر عفرین بی اساس است.

معاون نخست وزیر ترکیه ادامه داد: اگر در خبرگزاری سانا خبری مبنی بر ورود برخی نیروهای وابسته به سوریه به عفرین هم منتشر شده باشد، این موضوع از طرف مقامات رسمی تأئید نشده، واقعیت ندارد و منعکس کننده حقایق نیست.

سخنگوی دولت ترکیه  در ادامه افزود: اگر سوریه این اندیشه را داشته باشد که برای دفاع از ی‌پ‌گ و پ‌ی‌د وارد عفرین شود، منطقه با فلاکت بزرگی روبرو خواهد شد.

کد مطلب 4232481

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