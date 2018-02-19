الجبیر: رفتار قطر تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت: ما حامی ماموریت نماینده سازمان ملل در امور یمن هستیم.

وی مدعی شد: جنبش انصارالله مسئول وضع انسانی در یمن است.

وزیر خارجه عربستان که در نشست خبری با همتای اتریشی خود سخن می گفت بیان کرد: قطر رفتارش را تغییر نداده است و این کشور باید از حمایت تروریسم دست بردارد.

شایان ذکر است که عربستان با به راه انداختن جنگ علیه ملت یمن بسیاری را به شهادت رسانده است که در میان آنها کودکان و زنان به چشم می خورند. جنگنده های سعودی زیرساخت ها و مراکز بهداشتی و مدارس را بمباران می کنند و عامل شیوع و گسترش بیماری های واگیردار و نیز گرسنگی در یمن شده اند.