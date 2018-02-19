پیکر مطهر ۱۲ شهید در اصفهان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید حمزه نعمتی و ۱۰ شهید گمنام از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس و همچنین پیکر شهید محمدعلی سلطانی از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون، از میدان فیض اصفهان تا گلستان شهدای این شهر تشییع شد.

در حاشیه مراسم تشییع شهدا استاد حوزه علمیه اصفهان با اشاره به نقش و جایگاه شهدا اظهار داشت: شهدا همواره با اتکا به ایمان و اعتقادی که داشته اند دوران دفاع مقدس را معطر به عطر ایمان و نماز شب و مناجاتهای خود می کردند.

حجت الاسلام مهدی گرجی در ادامه بیان داشت: باید پشتیبانی از ولایت فقیه را در برنامه کاری خود قرار دهیم و به این نکته توجه داشت که دشمن در حوادثی که اخیرا شاهد آن بودیم به به خط مقدم ما حمله داشت.

گرجی بر ضرورت حراست از حرمت ولایت فقیه تاکید داشت و گفت: آن چیزی که همواره انقلاب ما را پیروز نگه داشته است وحدت کلمه بوده است و نباید اجازه داد دشمن راه نفوذ به کشور و اندیشه ما بیابد.

به گزارش مهر، از مجموع ۳۵ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس و سه شهید مدافع حرم فاطمیون، امروز پیکر ۲۳ شهید در دیگر شهرستان های استان و پیکر ۱۲ شهید در شهر اصفهان تشییع شد، گفتنی است از مجموع ۳۵ شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، هویت پنج شهید از طریق آزمایشات DNA شناسایی شده و ۳۰ شهید دیگر گمنام هستند.

پیکر یک شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به نام پرویز بانی زاده که سال ۱۳۶۱ مفقود شده بود، اکنون پس از ۳۵ سال به کشور و شهر خود بازگشت، همچنین پیکر ۲ شهید مدافع حرم از لشگر فاطمیون به نام های محمدعلی سلطانی و شعبان محمدی نیز در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.