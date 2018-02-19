آیت الله سلیمانی سانحه سقوط هواپیمای «تهران- یاسوج» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در پی حادثه جان‌باختن شماری از هموطنان در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری «تهران- یاسوج» با صدور پیامی با خانواده‌های جانباختگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

در این پیام آمده است: ضایعه غم انگیز سانحه سقوط هواپیما که در پی آن جمعی از هموطنانمان جان خویش را از دست دادند و ملت عزیز ایران اسلامی را در سوگ فرو نشاند موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

این پیام می‌افزاید: اینجانب به نمایندگی از مردم شریف سیستان و بلوچستان این حادثه را به رهبری معظم انقلاب و مردم شریف ایران علی الخصوص خانواده‌های مصیبت زده تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای مرحومین این حادثه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبائی آرزومندم.