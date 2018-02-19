تیم فوتبال بانوان همیاری آذربایجان غربی در برابر ایلام شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز تیم فوتبال بانوان همیاری آذربایجانغربی در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در ورزشگاه خانهجوان ارومیه میزبان تیم پالایش گاز ایلام بود.
تیم فوتبال بانوان همیازی آذربایجانغربی که چند هفته متوالی با پیروزیهای پرگل توانست خود را به حاشیه امن مناسبی در لیگ برتر برساند سعی داشت با پیروزی و کسب هر سه امتیاز این دیدار وضعییت خود را بهبود ببخشد.
در این دیدار تلاش دو تیم فقط یک گل در بر داشت و آنهم سهم تیم پالایش گاز ایلام بود تا با گل مرضیه نیکخواه به پیروزی برسد.
تیم همیاری آذربایجانغربی با شکست در این دیدار همچنان در جایگاه هفتم لیگ برتر قرار گرفت.
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