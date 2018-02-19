دمای هوای آذربایجان غربی ۴ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری در این خصوص اظهارداشت: از فردا با اتمام میزان بارش ها دمای هوای استان چهاردرجه کاهش می یابدو
وی در خصوص آمار میزان بارندگیهای ۳ روز گذشته گفت: بیشترین میزان بارندگی این چند روز سردشت حدود ۱۵۰ میلیمتر و ارومیه با ۳۸ میلیمتر بارش گزارششده است.
صابری با اشاره به گرمترین و سردترین شهر استان تصریح کرد: سردترین و گرمترین شهر استان تکاب با دمای ۹ درجه بالای صفر و چالدران سردترین شهر استان با دمای منفی ۴ درجه زیر صفر اعلامشده است.
وی، افزود: دمای هوای ارومیه در گرمترین ساعات ۴ درجه بالای صفر و در سردترین ساعات ۲ درجه بالای صفر گزارششده است.
صابری افزود: از روز پنجشنبه و روز جمعه سامانه بارشی دیگری وارد استان میشود و این بارشها بیشتر در جنوب استان دیده خواهد شد و نیزاز فردا صبح بهطور نسبی دمای هوای استان حدود ۴ درجه کاهش خواهد یافت.
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