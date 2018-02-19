نگرانی ناتو از عدم آمادگی نظامی آلمان برای فرماندهی «نیروی ضربت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیم و نگرانی کشورهای عضو ناتو از کاهش تدریجی آمادگی رزمی آلمان برای ایفای نقش فرماندهی نیروی واکنش سریع این ائتلاف نظامی، سبب افزایش فشارها بر آلمان جهت رفع کمبود تجهیزات نظامی خود شده است.

در این میان، قانونگذاران آلمان و متحدان این کشور در ائتلاف نظامی ناتو از روند کُند تجهیز و کسب آمادگی نظامی این کشور که دارای بیشترین جمعیت و قدرتمندترین قدرت اقتصادی در قاره اروپاست، بیش از پیش مأیوس شده اند.

یک دیپلمات عضو ناتو که خواست هویتش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «سطوح آمادگی [نظامی] آلمان بسیار نگران کننده است».

«یِنس فلاسدورف» سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه گفت که تجهیزات نظامی موردنیاز برای فرماندهی «گروه ضربت مشترک» ناتو تا اواسط سال جاری میلادی تأمین می شود و ارتش آلمان قادر است تمام وظایف محوله خود در منصب فرماندهی چرخشی نیروهای ناتو در ابتدای سال ۲۰۱۹ را به انجام برساند.

گفتنی است که گروه ضربت مشترک شامل ۵ هزار تا ۷ هزار نیروی نظامی است که در صورت بروز هر بحران، ظرف چندین روز به محل وقوع بحران اعزام می شوند.

«فلاسدورف» در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که وزارت دفاع آلمان نگران کسری تانکها و سایر تجهیزات نظامی است و درصدد است تا سال ۲۰۳۰ این روند کسری تجهیزات نظامی را که نتیجه کاهش چندین ساله بودجه نظامی است، تغییر دهد.

گفتنی است که چهار سال پیش، «اورزلا فون درلاین» وزیر دفاع آلمان در زمان تصدی سمت خود متعهد شد که کسری تجهیزات نظامی را برطرف کند. در حال حاضر بودجه نظامی آلمان به آهستگی روبه افزایش است، اما گزارش رسانه ها همچنان از وخیم تر شدن کسری تجهیزات نظامی حکایت می کند.