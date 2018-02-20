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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۰۶

عضو شورای شهر یاسوج ؛

جستجو در ارتفاعات نیازمند اعزام بالگردهای قدرتمندتر به منطقه است

جستجو در ارتفاعات نیازمند اعزام بالگردهای قدرتمندتر به منطقه است

یاسوج -عضو شورای شهر یاسوج گفت: در راستای جستجوی هوایی برای پیدا کردن لاشه هواپیما باید باید از بالگردهای قدرتمندتری استفاده کرد.

نگین تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: وزش بادهای شدید در ارتفاعات بالگردهایی را که در روزگذشته بر فراز منطقه پرواز می کردند، دچار مشکل می کرد.

وی با بیان اینکه اکیپهای امدادی شهرداری نیز در منطقه حضور داشتند، گفت: حوزه شهرداری یاسوج نیز تیم نجات کوهستان را که متشکل از 20 نفر بود به منطقه اعزام کرد.

نگین تاجی تصریح کرد: این افراد در دو گروه کوهنوردی و اطفا حریق به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: متاسفانه تجهیزات لازم برای صعود به قلل مرتفع وجود نداشت و تیمهای کوهنوری با حداقل امکانات صعود می کنند.

نگین تاجی اظهار داشت: گروههای امداد شهرداری یاسوج نیز امروز به سی سخت اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه امروز آب و هوا برای پیدا کردن لاشه هواپیما مطلوب است، گفت: با توجه به داده های هواشناسی احتمال بارش برف و باران در روزهای آینده در منطقه وجود دارد.

عضو شورای شهر یاسوج تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر یاسوج با توجه به وضعیت به وجود آمده و این سانحه دلخراش، در حوزه مسائل پشتیبانی آمادگی لازم را دارد.

وی افزود: مردم شهر یاسوج هنوز در شوک به سر می برند و این فرزندان متعلق به شهر یاسوج نبودند بلکه متعلق به همه کشور بودند و این استان در این سانحه نخبه های خود را که لحظه به لحظه عمرشان را برای خدمت به مردم صرف کرده بودند، از دست داده اند.

نگین تاجی اظهار داشت: مسئولان باید در این راستا پاسخگو باشند و این امر باید به جد توسط نمایندگان مردم استان پیگیری شود.

کد مطلب 4232528

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