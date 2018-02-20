گوترش: تقابل مستقیم بین اسرائیل و حزب الله بدترین کابوس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه نسبت به احتمال وقوع درگیری مستقیم بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان ابراز نگرانی کرد.

«آنتونیو گوترش» طی سخنانی در پرتغال گفت: تقابل مستقیم بین اسرائیل و حزب الله بدترین کابوس خواهد بود. میزان خرابی ها در لبنان بسیار زیاد خواهد بود و نگرانی های زیادی درباره این موضوع وجود دارد.

وی افزود: در حالی که نشانه ها حاکی از این است که دو طرف به دنبال درگیری نیستند اما گاهی اوقات یک جرقه برای آغاز این درگیری کافی است. من از افزایش تنش ها در سراسر منطقه نگرانم.