بوریس جانسون: ارسال تسلیحات نظامی ایران به یمن مایه نگرانی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» روز دوشنبه در اظهاراتی پوچ و فتنه انگیز مدعی وجود نشانه هایی دال بر ارسال تسلیحات ساخت ایران به یمن حتی پس از وضع تحریم تسلیحاتی علیه این کشور شد!

وی با صدور بیانیه ای ادعا کرد: «یافته های اخیر هیأت کارشناسان سازمان ملل در خصوص یمن مرا به شدت نگران کرده است، زیرا این یافته ها نشان می دهد که موشکها و تجهیزات نظامی ساخت ایران حتی پس از وضع تحریمهای تسلیحاتی هدفمند علیه یمن، به این کشور ارسال شده اند!»

این سیاستمدار انگلیسی در ادامه با ادعای اینکه «ایران باید از فعالیتی که به تشدید تنشها در منطقه می انجامد، دست بردارد»، افزود که تمامی طرفهای این مناقشه باید موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر را رعایت کنند.

گفتنی است که در ماه ژانویه، هیأتی از کارشناسان گزارشی در خصوص وضعیت کشور بحران زده یمن آماده کردند. تهیه کنندگان این گزارش مدعی شدند که ایران «به برداشتن گامهای لازم برای جلوگیری از ارسال، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم» تسلیحات به یمن مطابق با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نکرده است.

در مقابل، دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای خود خاطرنشان کرد که هیچ مانعی بر سر راه همکاری میان ایران و عربستان سعودی جهت بهبود وضعیت در عراق، سوریه، یمن، لبنان و بحرین وجود ندارد.

لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۲۱۶ را تصویب کرد که به موجب آن، برداشتن گامهای فوری برای جلوگیری از فروش و یا ارسال تسلیحات به حوثی های یمن و متحدان آنها الزامی است.