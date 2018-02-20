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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۳۹

مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای ۵ استان/ترافیک در اتوبان کرج

مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای ۵ استان/ترافیک در اتوبان کرج

پلیس راه راهور ناجا از مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای ۵ استان کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد شاهد بارش برف در استان خراسان رضوی (محورهای تربت حیدریه-مشهد و مشهد-چناران) هستیم.

به گفته پلیس بارش باران را نیز در اکثر محورهای استان های مازندران و گلستان، استان زنجان (محورهای قیدار-همدان و قیدار-زنجان) و استان خراسان رضوی (محورهای چناران-قوچان و نیشابور) شاهدیم.

بنا بر این گزارش محورهای استان خراسان شمالی (محورهای بجنورد-آشخانه و بجنورد-اسفراین و آشخانه-چمن بید)، استان مازندران (محور ساری-کیاسر)، استان خراسان رضوی (محورهای ملک آباد-تربت حیدریه و مشهد-سرخس)، استان قزوین (محور قزوین -رشت) و استان لرستان (محورهای پلدختر –دره شهر و خرم آباد-نورآباد) با مه گرفتگی و کاهش دید رو به رو هستند.

ضمن اینکه تردد در استان چهارمحال و بختیاری (محدوده گردنه چری) تنها با استفاده از زنجیر چرخ مقدور است.

بنا به اعلام این پلیس، در باند شمالی آزادراه تهران _کرج (محدوده پل کلاک تا  پل فردیس ) نیز شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

گفتنی است، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 4232540

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