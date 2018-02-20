احتمال یافتن هواپیما با کاهش ابرهای ارتفاعات دنا قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، با توجه به کاهش توده های ابر در ارتفاعات و افزایش میزان دید احتمال یافتن لاشه هواپیما وجود دارد.

بنابراین گزارش، ورژانس کشور در منطقه سمیرم در دو قسمت تجسس را ادامه می دهد، اولی پرواز بالگردهای سازمان اورژانس بر فراز رشته کوههای دنا و دومی خودروی آفرود اورژانس کشور در دشت سمیرم.

گفتنی است هواپیمای ای تی آر ۷۲ – ۵۰۰ متعلق به هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه ۲۹ بهمن ماه از صفحه رادار خارج شد. این هواپیما ساعت ۸:۵۴ دقیقه از تهران عازم یاسوج بود.