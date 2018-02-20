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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۵۰

اورژانس اعلام کرد:

احتمال یافتن هواپیما با کاهش ابرهای ارتفاعات دنا قوت گرفت

احتمال یافتن هواپیما با کاهش ابرهای ارتفاعات دنا قوت گرفت

با توجه به کاهش توده های ابر در ارتفاعات و افزایش میزان دید احتمال یافتن لاشه هواپیما امروز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، با توجه به کاهش توده های ابر در ارتفاعات و افزایش میزان دید احتمال یافتن لاشه هواپیما وجود دارد.

بنابراین گزارش، ورژانس کشور در منطقه سمیرم در دو قسمت تجسس را ادامه می دهد، اولی پرواز بالگردهای سازمان اورژانس بر فراز رشته کوههای دنا و دومی خودروی آفرود اورژانس کشور در دشت سمیرم.

گفتنی است هواپیمای ای تی آر ۷۲ – ۵۰۰ متعلق به هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه ۲۹ بهمن ماه از صفحه رادار خارج شد. این هواپیما ساعت ۸:۵۴ دقیقه از تهران عازم یاسوج بود.

کد مطلب 4232541

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