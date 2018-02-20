۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام برای جستجوی لاشه هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش با اشاره به آزغاز جست و جوها در روز سوم عملیات پیدا کردن لاشه هواپیمای تهران - یاسوج در پادنا، اظهار داشت: این عملیات از ساعت پنج و نیم صبح آغاز شده است.

وی ادامه داد: امروز جست و جو با کنار هم قرار دادن عکس هایی که از پهبادها به دست آمده است پیگیری خواهد شد چراکه این عکس ها توانسته مختصات جدیدی را در اختیار نیروهای عملیاتی زمینی و هوایی قرار دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان منطقه مورد تجسس امروز را روستاهای نقل و دنگزلو عنوان کرد و گفت: هفت تیم متخصص کوهنورد و ۲۰ تیم از سوی هلال احمر و سپاه در یک محور حرکت کرده اند.

وی افزود: با بدست آمدن مختصات جدید امروز ۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام است.