  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۱۷

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبر داد:

۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام برای جستجوی لاشه هواپیما

۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام برای جستجوی لاشه هواپیما

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با بدست آمدن مختصات جدید امروز ۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش با اشاره به آزغاز جست و جوها در روز سوم عملیات پیدا کردن لاشه هواپیمای تهران - یاسوج در پادنا، اظهار داشت: این عملیات از ساعت پنج و نیم صبح آغاز شده است.

وی ادامه داد: امروز جست و جو با کنار هم قرار دادن عکس هایی که از پهبادها به دست آمده است پیگیری خواهد شد چراکه این عکس ها توانسته مختصات جدیدی را در اختیار نیروهای عملیاتی زمینی و هوایی قرار دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان منطقه مورد تجسس امروز را روستاهای نقل و دنگزلو عنوان کرد و گفت: هفت تیم متخصص کوهنورد و ۲۰ تیم از سوی هلال احمر و سپاه در یک محور حرکت کرده اند.

وی افزود: با بدست آمدن مختصات جدید امروز ۳۰ پهباد و ۷ بالگرد آماده اعزام است.

کد مطلب 4232545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها