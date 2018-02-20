سومین مدال برای ایران/ تیم مدیسون ایران نشان نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین روز از رقابتهای دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در مالزی امروز سه شنبه اول اسفند ماه با برگزاری مسابقات مدیسون آغاز شد. در این روز تیم دو نفره ایران در ماده مدیسون بزرگسالان با ترکیب مهدی سهرابی و محمد رجبلو به مصاف رقبای آسیایی رفت و در نهایت تیم کشورمان در رده دوم قرار گرفت و نشان نقره را از آن خود کرد. در این ماده تیم دو نفره هنگ کنگ اول و کره جنوبی در رده سوم قرار گرفت.

این سومین مدال تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات پیست آسیاست. پیش از این آروین معظمی گودرزی مدال نقره اسکرچ و محمد دانشور مدال برنز تایم تریل یک کیلومتر را بدست آورده بودند.

اما در ادامه رقابتهای امروز، لیلا صادقی در کایرین جوانان در شانس مجدد دوم شد و به مسابقه نیمه نهایی راه یافت. مائده نظری و فاطمه هداوند هم در ماده کایرین بزرگسالان چهارم و ششم شدند و به دور بعد راه نیافتند.

پرستو باستی در اسکرچ بزرگسالان آخر خط زمین خورد و نتوانست مسابقه خود را تمام کند. باستی روز گذشته به دلیل مسمومیت از حضور در مسابقه ماده اومنیوم انصراف داد.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره در بخش جوانان وهفتمین دوره در بخش پاراسایکلینگ از 27 بهمن آغاز و امروز سه شنبه اول اسفند ماه به کار خود پایان می دهد.